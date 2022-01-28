Львівщина на порозі червоної зони. Підсумуємо цей без сумніву складний тиждень. В Україні незабаром стартує кампанія з вакцинації від поліомієліту. Українські вояки на Яворівському полігоні опановують нові протитанкові ракети подаровані Британією. Як відбуваються навчання у центрі миротворчості та безпеки розповість Софія Трощук.

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Станом на 28 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 114 656 (+1 247 за попередню добу).

Власника ресторану біля Львова офіційно звинуватили в отруєнні клієнтів

У ресторані «Панський книш» у липні минулого року отруїлися понад 20 відвідувачів, усіх було госпіталізовано до лікарні з сальмонельозом.

Біля «Арени Львів» збудують масштабний медичний центр з 15-поверховим готелем

До будівництва причетний львівський підприємець з неоднозначною репутацією.

У Львові підготували план дій на випадок повномасштабного військового вторгнення

Програмою передбачено навчання з основ бойової підготовки та домедичної допомоги.

Куди піти у Львові у вихідні 28-30 січня

Концерт-вечірка «Дударика», день народження Моцарта, «Розколяда» та музичні забавлянки в опері.

У Львові сталася масштабна пожежа на складах колишнього винзаводу

Склади розташовані на ділянці, де фірма родини екс-нардепа Ігоря Васюника планує збудувати діловий центр.

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