Більше трьох років тривав капітальний ремонт. У львівській обласній клінічній лікарні відкрили оновлений пологовий корпус. Храм Петра і Павла як на долоні. У Львові презентували макет гарнізонного храму. Тепер незрячі зможуть відчути на дотик ще одну пам'ятку архітектури. А ви вже увімкнули режим святкового настрою? Ця пора новорічно-різдв'яних свят вже от-от подарує нам казку. Що на Різдво готують у «Шевченківському гаю» розповімо під кінець випуску. Про це все розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

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Станом на 29 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 99 207 (+59 за попередню добу).

Суд покарав таксиста Bolt, який розпилив газ в обличчя 14-річної львів’янки

Водія засудили до 200 годин громадських робіт та зобов’язали виплатити дівчині 10 тис. грн.

«Львівгаз» попередив про можливий зрив опалювального сезону у Львові

Теплопостачальні підприємства Львова боргують гроші за газ і не отримують достатню компенсацію від держави.

«Укрзалізниця» запустить двоповерховий електропотяг Škoda між Києвом і Львовом

Потяг зупинятиметься у Вінниці, Хмельницькому і Тернополі.

Священик-місіонер УГКЦ з Львівщини помер у російському Сибіру

За попередньою інформацією, отець Петро Павлишин помер внаслідок ускладнень коронавірусу. Поховають священика у його рідному селі Грусятичі на Львівщині.

У 2021 році на Львівщині відремонтували понад 300 км доріг

Головні роботи проводили на різних відтинках доріг Ковель– Жовква, Грушів – Немирів, Яворів – Грушів та Миколаїв – Городок – Жовква – Кам’янка-Бузька – Бібрка.

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