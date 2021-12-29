Отець Петро Павлишин був адміністратором парафії святого Миколая у Нижнєвартовську

У середу, 29 грудня, в Росії помер священик УГКЦ Петро Павлишин, який понад 10 років був місіонером у місті Нижнєвартовськ, що в Західному Сибіру.

«29 грудня 2021 року відійшов у вічність священник Стрийської єпархії о. Петро Павлишин, який звершував душпастирське служіння в Росії», – йдеться в офіційному повідомленні Стрийської єпархії УГКЦ.

За попередньою інформацією, отець Петро Павлишин помер внаслідок ускладнень коронавірусу. Поховають священика у його рідному селі Грусятичі на Львівщині. Зараз УГКЦ вирішує питання щодо перевезення тіла в Україну.

Священик УГКЦ Петро Павлишин понад 10 років здійснював священиче служіння в Росії. Був адміністратором парафії святого Миколая у Нижнєвартовську Тюменської області та долучився до підтримки української діаспори в Сибіру.