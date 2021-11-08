Пункт вакцинації в Патріаршому соборі УГКЦ працюватиме щоденно з 10:00 до 17:00

У Києві пункт вакцинації відкрився у Патріаршому соборі Української греко-католицької церкви (УГКЦ) за адресою вул. Микільсько-Слобідська, 5. Вакцинуватись проти COVID-19 у соборі можна щодня з 10:00 до 17:00.

Під час недільної літургії 7 листопада глава УГКЦ Блаженніший Святослав (Шевчук) повідомив, що такі пункти вакцинації будуть відкриті у греко-католицьких церквах як в Україні, так і за кордоном. Він також констатував, що останнім часом Україна переживає пік пандемії та виходить на перші місця за показниками смертності у світі.

«Є чотири правила, як справді можна послужити життю сьогодні: не боятися приймати вакцини, носити маски, тримати соціальну дистанцію та мити руки», – сказав глава УГКЦ.

Нагадаємо, що, окрім поліклінік, вакцинуватися проти коронавірусу можна в торгових центрах, будинках культури та навіть у школах.