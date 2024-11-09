Товари, які водій віз з Польщі до Тернополя

У пункті пропуску «Шегині» львівські прикордонники зупинили мікроавтобус, в якому 43-річний уродженець Тернопільщини намагався ввезти незадекларованих товарів вартістю 700 тис. грн. Пресслужба Західного регіонального управління у суботу, 9 листопада, повідомила, що водій перевозив харчові добавки, електронні сигарети, жуйки та цукерки .

«Крам виявили у багажному відсіку мікроавтобуса марки Opel української реєстрації. 43-річний уродженець Тернопільщини розповів, що виявлене є передачею, яку він мав віддати у Тернополі. Для проходження контролю водій обрав смугу "зелений коридор"», – йдеться у повідомленні.

Товари, які вилучили митники. Фото Львівської митниці

Зазначимо, що всі продукти мали позначку CBD (йдеться про канабідіол, який міститься у коноплях). У водія вилучили незадекларований товар та склали протокол про порушення митних правил (ст 471 ч. 3 МКУ). Водієві загрожує штраф та конфіскація товарів.