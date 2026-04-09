Прапори Литви, Латвії та Естонії

Усі ми чули назву «Прибалтика», але використання цього слова в українській мові вважається небажаним та некоректним. Про причини та правильні варіанти позначення балтійських країн розповідає «ТСН».

Назва «Прибалтика» відображає імперську перспективу – регіон визначається як територія «при Балтійському морі» відносно центру держави. У результаті незалежні країни ніби позначаються як периферія чи додаток до іншої імперії.

Для мешканців Естонії, Латвії та Литви термін «Прибалтика» асоціюється з періодом радянської окупації та має російський слід, тому самі громадяни цих країн його не використовують.

Зараз загальноприйнятим, нейтральним та політично коректним терміном в офіційному та публічному просторі є «країни Балтії», «балтійські країни» або «балтійські держави».

