Польські фермери завершили блокування перед пунктом пропуску «Медика – Шегині», рух вантажівок відновлено. Про це 24 грудня повідомила прес-служба ДПСУ.

«За інформацією від Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні о 09:30 завершилася акція протесту перед пунктом пропуску “Медика – Шегині”», – йдеться в повідомленні українських прикодонників.

Оформлення та пропуск через кордон вантажівок у напрямку вʼїзду в Україну здійснюється у звичайному режимі. Прикордонники спільно з працівниками контрольних служб працюють, аби забезпечити пропуск максимальної кількості вантажівок.

Напередодні віце-міністр Міністерства аграрної політики Міхал Колодзейчак повідомляв, що польські фермери призупинили блокаду пункту пропуску «Медика – Шегині». За його словами, фермери погодились розблокувати кордон, з вимогою найшвидшої реалізації трьох вимог аграріїв: дотації на закупівлю кукурудзи; збереження сільськогосподарського податку на рівні цього року; продовження кредитів ліквідності. Колодзейчак пообіцяв після нового року сісти за стіл перемовин, щоб виробити спільне рішення.

Нагадаємо, що поляки почали блокувати пункт пропуску «Шегині – Медика» із 23 листопада. Він став четвертим заблокованим пунктом пропуску на польсько-українському кордоні.