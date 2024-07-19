У четвер, 18 липня, прикордонники на Львівщині виявили два фіктивні шлюби. Схеми одруження чоловіків призовного віку з жінками з інвалідністю для виїзду за кордон викрили у пункті пропуску «Шегині». Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

В одному з випадків 44-річний уродженець Івано-Франківщини одружився з 66-річною жінкою. Чоловік розповів, що везе дружину в Польщу на лікування. Але подружжя не змогло дати однакових відповідей на питання. Жінка казала, що їде лікувати суглоби, а чоловік – що діабет. Дружина повідомила, що вони знайомі 10 років, чоловік розповів, що знає її все своє життя, а також знав її попереднього чоловіка, який помер. Проживає подружжя також не разом. Відомо, що жінка погодилася на фіктивний шлюб за дві тисячі доларів.

В іншому випадку 26-річний житель Прикарпаття одружився з 31-річною жінкою. Він теж переконував, що їдуть за кордон лікувати дружину. Однак подальші відповіді були неузгодженими.

Про кримінальні правопорушення, відповідальність за які передбачено ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України», прикордонник повідомили Нацполіцію.