До останнього пара вдавала закоханих

У пункті пропуску «Шегині» прикордонники Львівщини викрили псевдоподружжя. Щоб безперешкодно виїхати за кордон, 42-річний чоловік одружився на 45-річній жінці з інвалідністю. Обоє вони є мешканцями Івано-Франківщини. Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

«З'ясувалось, що “іскра” у стосунках між парою пролетіла лише з однією метою – для виїзду чоловіка за кордон, адже його обраниця має III групу інвалідності», – йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

До останнього пара вдавала закоханих. Чоловік розповів, що це його коханка, з якою він таємно одружився, щоб не дізнались у селі і його дівчина. З новою дружиною військовозобов’язаний чоловік прямував до Польщі нібито на постійне проживання. Проте не зміг навіть сказати, як його кохану по батькові.

У результаті 42-річного чоловіка та 45-річну жінку на кордоні викрили. Прикордонники направили повідомлення в поліцію про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».