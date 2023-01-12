Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ збили російський штурмовик Су-25, а також безпілотник «Орлан-10».

Як повідомили у повітряних силах, вранці 12 січня на східному напрямку ЗСУ знищили російський штурмовик Су-25. Крім цього, на півдні країни зенітники збили ворожий БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10».

Су-25 – це радянський броньований штурмовик, призначений для ліквідації об’єктів за заданими координатами.

Зазначимо, що днями українські артилеристи підбили російський катер на Дніпрі.