Українські військові збили російський штурмовик Су-25
Російський літак збили на сході України
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 0
0 0
Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ збили російський штурмовик Су-25, а також безпілотник «Орлан-10».
Як повідомили у повітряних силах, вранці 12 січня на східному напрямку ЗСУ знищили російський штурмовик Су-25. Крім цього, на півдні країни зенітники збили ворожий БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10».
Су-25 – це радянський броньований штурмовик, призначений для ліквідації об’єктів за заданими координатами.
Зазначимо, що днями українські артилеристи підбили російський катер на Дніпрі.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter