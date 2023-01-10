Сили оборони Таврійського напрямку 9 січня уразили артилерійським вогнем російський катер на річці Дніпро. Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.

Інформація про збитий катер зʼявилася ще у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ щодо втрат російсько-окупаційних військ. Однак дещо більше даних щодо ворожого катера військові пообіцяли надати після уточнення.

Згодом в СтратКомі ЗСУ повідомили, що влучання у вороже судно відбулось у районі острова Білогрудий, що поблизу Херсона. Тип катера наразі уточнюють.

Пізніше керівник об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін в ефірі «24 каналу» уточнив, що ЗСУ знищили на Херсонщині катер та два маломоторних човни з диверсійними групами.

Приблизна локація, де бійцям ЗСУ вдалося підбити російський катер

Таким чином, згідно з інформацією Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення РФ ЗСУ вже знищили 17 катерів та кораблів противника.