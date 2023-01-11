Штормова погода не сприяє тому, щоб корабельне угрупування РФ було в морі

Сили оборони фіксують підготовку росіян до нового масованого обстрілу по Україні. Про це повідомила керівниця пресцентру ОК «Південь» Наталія Гуменюк в своєму коментарі «Суспільному».

Зокрема, РФ використовує безпілотники для розвідки та відправила кораблі на переспорядження.

«Активність безпілотних розвідників, яку ми спостерігаємо за крайній тиждень, говорить якраз про підготовку до такого масованого обстрілу. Оскільки вони спочатку збирають інформацію про ті цілі, які вони хочуть уразити. Скоріше за все це будуть об’єкти критичної інфраструктури. Вони продовжують намагання створити техногенні незручності нашому населенню, зокрема й в умовах похолодання. Вони продовжують вишукувати системи протиповітряної оборони, які мріють уразити», – зазначила Гуменюк.

Вона додала, що останнім часом ворогу потрібно від 10 до 14 днів для переспорядження армії. Такі ж перерви між масованими обстрілами України.

«Враховуючи, що для переспорядження після масованої ракетної атаки ворог потребує як правило 10,12 або 14 днів можемо говорити про те, що наразі ми знаходимось якраз напередодні такої масованої ракетної атаки», – додала Гуменюк.

За її словами, штормова погода не сприяє тому, щоб корабельне угрупування було в морі. Тому Росія вивела його у пункти базування. Проте ситуація може змінитися у будь-який момент.

«Сьогодні ми можемо фіксувати один корабель з усього корабельного угруповання, при тому, що ракетоносії перебувають у пунктах морського базування. Але спостерігаючи за їхньою діяльністю можемо спостерігати, що після масованого ракетного обстрілу новорічного завели кораблі в тому числі й для переспорядження, оскільки були використанні всі ракети, які знаходились на той момент на бортах», – пояснила керівниця пресцентру ОК «Південь».

Гуменюк додала, що погода до кінця тижня буде штормовою. Тому мінна небезпека залишається актуальною і це не сприятиме виходу кораблів у відкрите море, проте вивести ракетоносії у російської армії можливість буде.