Мирний Львів, який зараз є гуманітарним центром всієї країни та де знайшли прихисток понад 250 тис. переселенців, прокинувся від вибухів. Ракети ще до ранкової кави були й в Києві та Харкові, там вже традиційно обстрілювали будинки цивільних. Але є й позитив, бо ЗСУ зупинили просування російської армії вглиб країни і ворог проводжує зазнавати втрат.

ZAXID.NET підсумовує двадцять третій день війни та коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Від вибуху прокинувся Львів, росіяни завдали ракетного удару по західній околиці міста, випустивши шість ракет, дві з яких вдалось знищити у повітрі. Потужний ракетний удар був вранці і у столиці. Ворожа армія обстріляла житловий квартал Києва, пошкодивши шість будинків. З-під завалів через ранкові обстріли рятували цивільних і в Харкові.

У передмісті Запоріжжя росіяни обстріляли військовий полігон та завод. Над Вінниччиною українські захисники змогли знищити дві ворожі крилаті ракети, ще одну знищили над Одещиною.

Міноборони інформує, що бійці ЗСУ зупинили просування російських окупантів вглиб країни. Російська армія суттєво не просунулася станом на 23 добу військового вторгнення і продовжує зазнавати втрат. За час вторгнення Росії в Україну збройні сили відбили у ворога понад 30 населених пунктів Київської області.

Закарпатські військові під час оборони проявляють креатив, вони обстрілюють росіян снарядами, до яких додають листівки з інструкціями про здачу в полон. Навіть в війну українці залишаються людяними і дають ворогу можливість здатись і вижити.

Нам вдалось поспілкуватись з місцевими журналістами з Маріуполя, які пережили прихід російської армії і вижили в цьому пеклі.

Втрати російських окупантів

ЗСУ знищили російський командно-спостережний пункт БТГр біля Чернігова, ще один командний пункт і командувача російської армії знищили біля Херсона.

На Сумщині українці знищили колону російської техніки, наша ППО збила російський Су-34. Маємо ще одну перемогу – знищений російський «Тигр» із високопосадовцем 35-ї армії РФ.

Станом на ранок 18 березня втрати Росії серед особового складу становлять понад 14200 військових. Також було знищено:

танків – 450 (+6);

бойових броньованих машин (ББМ) – 1 448 (+13);

артилерійських систем – 205 (+4);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 72 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 43 (+0);

літаків – 93 (+6);

гелікоптерів – 112 (+4);

автомобільної техніки – 879 (+15);

легких швидкісних катерів/кораблів – 3 (+0);

цистерн з паливом – 60 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 12 (+1);

спеціальна техніка – 11 (+1).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Одна людина загинула, ще 19 постраждали унаслідок обстрілу житлового кварталу в Києві. Від початку повномасштабного вторгнення російської армії у Києві загинули уже 222 людини, із них 60 цивільних громадян. Серед жертв – четверо дітей.

Двоє цивільних загинули та шестеро поранені унаслідок ракетного удару по Краматорську. Унаслідок обстрілів у передмісті Запоріжжя виникла пожежа, коли рятувальники намагались її загасити, ворог атакував ще раз – один рятувальник загинув, ще п’ятеро поранені.

Через ранкові авіаудари по Харкову щонайменше одна людина загинула, ще 11 мирних мешканців поранені. На Харківщині росіяни також вбили цілу родину з 11-річною дитиною.

Росіяни уже вбили 109 український дітей. У Львові провели акцію, виставивши перед Ратушею 109 порожніх дитячих візочків, що символізують кількість загиблих внаслідок російського вторгнення дітей.