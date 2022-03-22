Кожна повітряна тривога, яку оголошують в Україні, може стати для когось особистим горем, адже ніколи не знаєш, чи омине цього разу твоїх рідних, твоє місто, твій дім. Наші військові відважно воюють з ворогом, аби нам було безпечно в тилу. Тож не ведіться на провокації, а довіряйте і допомагайте ЗСУ.

ZAXID.NET підсумовує двадцять сьомий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Передмістя Чернігова знищені росіянами на 60%, околиці знищені повністю, а у самому місті дуже складна гуманітарна ситуація. Розповідаємо історію журналістів AP, які знімали воєнні злочини росіян у Маріуполі 20 днів. Нагадаємо, що це місто знищене на всі 90%. Ми також підготували матеріал про життя на тимчасово окупованій Херсонщині.

Сьогодні Росія вдарила новими реактивними снарядами «Торнадо-С» по Авдіївці. Ворог обстріляв порт у Миколаєві, а також АЗС, де загинули мирні мешканці. Окупанти вдарили з «Градів» на підступах до Кривого Рогу, обстріляли з артилерії місто Бровари під Києвом, вибухи лунали й у столиці.

За день російська авіація здійснила близько 80 вильотів та бомбардувала об’єкти у п’яти областях: Житомирській, Київській, Чернігівській, Харківській та Донецькій.

Ракетним ударом росіяни знищили залізничну станцію у Павлограді на Дніпропетровщині. У Сєвєродонецьку росіяни обстріляли лікарню з дітьми, а також розстріляли людей у черзі за продуктами.

Росія розгорнула додаткові сили в Білорусі поблизу Чернігівщини. Українська розвідка повідомляє, що через брак резервів Росія активно мобілізує боржників. За підписання військового контракту громадянам РФ обіцяють списати борги за кредитами та аліментами.

Втрати російських окупантів

Українські військові збили три російські літаки. У Маріуполі знищили танки, бронетехніку і піхоту росіян, ЗСУ також знищили морський десант РФ, який намагався висадитись в Одесі.

Під час бою на Харківщині росіяни втекли, покинувши свою техніку. Ще один росіянин здався у полон разом з танком, щоб отримати винагороду. Під час боїв на Миколаївщині ЗСУ взяли у полон російського підполковника Алєксандра Кошеля.

Станом на ранок 22 березня втрати Росії серед особового складу становлять понад 15300 військових. Також було знищено:

танків – 509 (+11);

бойових броньованих машин (ББМ) – 1 556 (+21);

артилерійських систем – 252 (+12);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 80 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 45 (+0);

літаків – 99 (+2);

гелікоптерів – 123 (+2);

автомобільної техніки – 1000 (+31);

легких швидкісних катерів/кораблів – 3 (+0);

цистерн з паливом – 70 (+10);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 35 (+11);

спеціальна техніка – 15 (+2).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Є загиблі та поранені у Сєвєродонецьку, де росіяни розстріляли цивільних у черзі за продуктами. Загиблі є й у Авдіївці, по якій Росія вдарила новими реактивними снарядами «Торнадо-С», також через авіаудар у Павлограді загинула людина.

Одна людина загинула через обстріл Оболоні у Києві, ще троє цивільних загинули під час обстрілу окупантами АЗС у Миколаєві.