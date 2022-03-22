Обстріли окупантів спричинили пожежу на АЗС у Миколаєві

У понеділок, 21 березня, обстріли російських окупантів спричинили пожежу на АЗС у Миколаєві, внаслідок чого загинули троє чоловіків.

У ДСНС розповіли, що пожежа на автозаправній станції у Корабельному районі Миколаєва виникла після обстрілу російських окупантів.

Відомо, що від важких поранень загинули троє чоловіків, постраждала одна жінка. Її госпіталізували до лікарні.