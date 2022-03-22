Троє чоловіків загинули під час обстрілу окупантами АЗС у Миколаєві
Суспільство — Наталія Шутка, 0 0
0 0
Обстріли окупантів спричинили пожежу на АЗС у Миколаєві
У понеділок, 21 березня, обстріли російських окупантів спричинили пожежу на АЗС у Миколаєві, внаслідок чого загинули троє чоловіків.
У ДСНС розповіли, що пожежа на автозаправній станції у Корабельному районі Миколаєва виникла після обстрілу російських окупантів.
Відомо, що від важких поранень загинули троє чоловіків, постраждала одна жінка. Її госпіталізували до лікарні.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ZAXID.NET