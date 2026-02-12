Першим виконавцем пісні «Стожари» був співак Назарій Яремчук

Мабуть, усі українці чули фрагмент пісні «Гей, ви, стожари», яку виконував Назарій Яремчук. Водночас далеко не всі знають, що ж означає це милозвучне слово. Розберімося разом.

Першим виконавцем пісні «Стожари» був Назарій Яремчук, а в основу пісні композитора Павла Дворського лягли слова Володимира Кудрявцева.

У тлумачному словнику можна знайти пояснення, що слово «стожари» – це народна назва сузір'я Плеяд, а також деяких інших сузір'їв.

Фрагмент пісні «Стожари»:

Був зорепад і зелен сад,

І ми були у парі.

По тім саду без тебе йду,

Коли горять стожари.

Приспів: Гей, ви, стожари,

мені насняться ваші чари,

Так хочу стріти кохання наяву.

Так чом, стожари, ви знов заходите за хмари,

Коли я з вами і мрію, і живу, живу…

