На Півночі на постійній основі щотижня відбуваються тренування особового складу

Сили оборони України готові відбивати ймовірні атаки ПВК «Вагнер» на Київському напрямку та у Чорнобильській зоні. Про це 22 липня повідомило командування Об'єднаних сил Збройних сил України.

Під час тренувань оборонців об’єкта цивільної критичної інфраструктури в Чорнобильський зоні відчуження командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв прокоментував ситуацію на кордоні. За його словами, заходи до яких зараз долучаються члени ПВК «Вагнер» відбуваються з метою психологічного тиску на населення України.

«Але нас не треба лякати, бо ми знаємо, чим треба займатися й робимо все для того, щоб ворожі розвідувальні диверсійні сили не змогли успішно діяти на території України, зокрема, на Київському напрямку в Чорнобильській зоні», – повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Він також додав, що з метою попередження дій противника, лише за останній тиждень було зруйновано п’ять ділянок доріг, які вели до державного кордону з Білоруссю, утворено понад 60 лісових завалів, які заміновано. Закладено понад дві з половиною тисячі протитанкових мін. Крім того, на постійній основі щотижня відбуваються тренування особового складу.

Так званий заколот у Росії «вагнерівці» почали ввечері 23 червня після того, як російська армія нібито вдарила по їхніх тилових таборах. Після мирних домовленостей, яких було досягнуто ввечері 24 червня, «вагнерівці» розвернули свої колони в польові табори. Після невдалого заколоту Кремль поставив найманців перед вибором: підписати контракти з міністерством оборони або виїхати в Білорусь.