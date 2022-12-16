Міжнародна федерація футболу (FIFA) відхилила прохання президента України Володимира Зеленського виступити з посланням про мир під час фіналу чемпіонату світу з футболу, який відбудеться в Катарі у неділю, 18 грудня. Про це 16 грудня повідомило CNN із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Офіс Президента запропонував ФІФА ввімкнути відеозвернення Володимира Зеленського про мир на стадіоні перед початком матчу, однак отримав негативну відповідь.

«Ми думали, що ФІФА хоче використати свою платформу для більшого блага», – повідомили джерела CNN.

Наразі не відомо, як саме президент планував звернутися до вболівальників – у записі чи наживо. Переговори між Україною та ФІФА все ще тривають.

Нагадаємо, що в Катарі відбувається чемпіонат світу з футболу, фінал якого запланований на неділю, 18 грудня. До фіналу ЧС-2022 вийшли збірні Аргентини та Франції.