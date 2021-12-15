В громадському транспорті дозволили перевозити не лише сидячих. А як же ж пільговики? Чи повинні платити пенсіонери за проїзд в пікові години, як це було в умовах «червоної» зони. І знову ноу-хау в підсипанні паркових доріжок у Львові. І це не кава. Цього року хочуть перейти ще й на щебеневий відсів. Вифлеємський вогонь вже у Львові. Його до міста традиційно привезли пластуни. Про це розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

+88

Станом на 15 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 97 962 (+88 за попередню добу).

Мати загиблого у Львові скутериста відсудила у винуватця аварії 900 тис. грн

Водію призначили три роки тюрми, але звільнили від відбування покарання.

Невакцинована вчителька зі Львівщини скасувала своє відсторонення від роботи

Жовківський суд підтримав Ірину Бродик, яка вважає, що обов'язкова вакцинація порушує її права.

Зеленський призначив Андрія Юраша послом України у Ватикані

Дотепер Андрій Юраш обіймав посаду директора департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури.

У четвер 33 вулиці Львова протягом дня будуть без світла

Публікуємо перелік адрес, де протягом 16 грудня не буде світла.

Бюджет Львова 2022: всі «за» та «проти»

Розповідаємо, чому бюджетна комісія досі не погодила головний кошторис міста.

У міській лікарні Львова вперше прооперували дитину з діркою в серці

У цій лікарні, яка увійшла до Першого територіального медичного об’єднання Львова (ТМО), відтепер проводитимуть усі кардіохірургічні операції дітям.

Польща посилила умови перетину кордону для українців

Крім вакцинації, необхідно мати негативний тест на ковід.

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