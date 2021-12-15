Андрій Юраш досі очолював департамент у справах релігій та національностей Мінкульту

Президент України Володимир Зеленський призначив відомого львівського релігієзнавця Андрія Юраша надзвичайним і повноважним послом України у Ватикані. Відповідний указ від 14 грудня опублікований на офіційному сайті глави держави.

«Призначити Юраша Андрія Васильовича Надзвичайним і Повноважним Послом України у Ватикані», – йдеться у тексті указу.

52-річний Андрій Юраш – відомий український релігієзнавець та політолог. Народився на Черкащині, закінчив факультет журналістики Львівського національного університетут імені Івана Франка. Згодом працював доцентом Львівського університету та Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова. Упродовж 2014-2020 років Андрій Юраш обіймав посаду директора департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури України.

Старший син Андрія Юраша – 25-річний Святослав Юраш є народним депутатом від партії «Слуга народу».