Розв'язка Бандери – Городоцька готова. Транспортне сполучення із залізничним вокзалом повноцінно відновлено. Ремонтні роботи тривали там рівно місяць. Відомий німецький пластичний хірург безкоштовно оперуватиме у 8-й міській лікарні. Артефакти легендарної фортеці «Тустань» оживають у світі віртуальної реальності. Геймери зможуть ходити, стрибати, лазити по драбині і навіть постріляти зі зброї. Про це розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

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Станом на 15 листопада кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 92 487 (+178 за попередню добу).

На Львівщині викрили масштабну схему підробки ковід-сертифікатів

Щодня шахраї виготовляли по 10-15 підробок і заробляли на цьому понад 500 тис. грн щомісяця.

Львівський забудовник заявив про намір вирубати 14 га лісу в Брюховичах

Поліція підозрює, що Брюховицька селищна рада незаконно передала землю фірмі «Оріон-Експорт».

Відремонтовану вулицю Бандери планують відкрити для проїзду до 19 грудня

Сьогодні для транспорту відкрили перехрестя Бандери – Городоцька.

На Львівщині викрили підпільне виробництво імпортних продуктів харчування

Угруповання займалось підробкою імпортних продуктів у промислових масштабах.

Всі альбоми групи «Мертвий Півень» з’явились на музичних стримінгах

Раніше музика групи була представлена лише останнім альбомом «Радіо Афродіта».

У вівторок понад 40 вулиць Львова протягом дня будуть без світла

У вівторок, 16 листопада, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на понад 40 вулицях Львова. Публікуємо перелік адрес, де протягом дня не буде світла.

Міська маршрутка у Стрию збила літнього велосипедиста

70-річного чоловіка у важкому стані доставили в лікарню. Він в реанімації.

Як привчити дітей їсти корисні продукти?

Розповідаємо поради засновниці школи здорового харчування.

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