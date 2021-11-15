Головні новини Львова за 15 листопада
Швидкі новини для найбільш заклопотаних
Розв'язка Бандери – Городоцька готова. Транспортне сполучення із залізничним вокзалом повноцінно відновлено. Ремонтні роботи тривали там рівно місяць. Відомий німецький пластичний хірург безкоштовно оперуватиме у 8-й міській лікарні. Артефакти легендарної фортеці «Тустань» оживають у світі віртуальної реальності. Геймери зможуть ходити, стрибати, лазити по драбині і навіть постріляти зі зброї. Про це розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.
Станом на 15 листопада кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 92 487 (+178 за попередню добу).
На Львівщині викрили масштабну схему підробки ковід-сертифікатів
Щодня шахраї виготовляли по 10-15 підробок і заробляли на цьому понад 500 тис. грн щомісяця.
Львівський забудовник заявив про намір вирубати 14 га лісу в Брюховичах
Поліція підозрює, що Брюховицька селищна рада незаконно передала землю фірмі «Оріон-Експорт».
Відремонтовану вулицю Бандери планують відкрити для проїзду до 19 грудня
Сьогодні для транспорту відкрили перехрестя Бандери – Городоцька.
На Львівщині викрили підпільне виробництво імпортних продуктів харчування
Угруповання займалось підробкою імпортних продуктів у промислових масштабах.
Всі альбоми групи «Мертвий Півень» з’явились на музичних стримінгах
Раніше музика групи була представлена лише останнім альбомом «Радіо Афродіта».
У вівторок понад 40 вулиць Львова протягом дня будуть без світла
У вівторок, 16 листопада, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на понад 40 вулицях Львова. Публікуємо перелік адрес, де протягом дня не буде світла.
Міська маршрутка у Стрию збила літнього велосипедиста
70-річного чоловіка у важкому стані доставили в лікарню. Він в реанімації.
Як привчити дітей їсти корисні продукти?
Розповідаємо поради засновниці школи здорового харчування.