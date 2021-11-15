Міська маршрутка у Стрию збила літнього велосипедиста
Пенсіонер у важкому стані в реанімації
Суспільство — Орися Шиян, 0 0
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Після зіткнення велосипедиста у важкому стані доставили в реанімацію
У Стрию міська маршрутка №2 збила велосипедиста. Чоловіка у важкому стані доставили в лікарню. Він в реанімації.
ДТП трапилася 14 листопада близько 16:00 на перехресті вулиць Корчака й Шевченка.
«Водій маршрутного автобуса «Рута», 58-річний житель села Дуліби Стрийського району, здійснив наїзд на велосипедиста, 70-річного місцевого мешканця. Внаслідок зіткнення велосипедист отримав важкі тілесні ушкодження та був госпіталізований у реанімацію», – повідомили у поліції.
Про інших постраждалих, пасажирів маршрутки, у поліції немає інформації. Обставини зіткнення встановлюють слідчі.
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