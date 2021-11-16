Захист від ковіду та ще й фінансова винагорода. Президент Володимир Зеленський пообіцяв кожному вакцинованому від коронавірусу – тисячу гривень. Вже наступного тижня старші класи в області знову підуть до школи. А разом з ними і студенти у виші. А як щодо Львова? Обрали переможців громадського бюджету. Цього разу в голосуванні взяла участь рекордна кількість мешканців Львівської громади. Про це розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

+239

Станом на 16 листопада кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 92 726 (+239 за попередню добу).

СБУ провела обшуки у львівського антивакцинатора Остапа Стахіва

Після обшуків, які провела СБУ у його квартирі, Стахів заявив про погане самопочуття і йому викликали швидку допомогу.

На Львівщині відновлюють очне навчання для школярів

Відновити навчання зможуть школи та виші зі всіма вакцинованими працівниками.

За напад із гомофобних мотивів львів'янин отримав 4 роки тюрми

У липні цього року у центрі Львова група молодиків напала на двох хлопців – поета Сергія Савіна та його друга Максима Вербу.

Під двері коледжу у Новому Роздолі підкинули новонароджену дівчинку

Дитина жива, але переохолоджена, вона під наглядом лікарів.

Львівський алкомаркет оштрафували на 34 тис. грн за невакцинованих продавців

У Львові суд виніс перші штрафи за допуск на роботу невакцинованих.

Львівський наркодилер тікав від поліції і на ходу викидав наркотики

На вул. Шафарика автомобіль втікача заблокували, водій вибіг і почав втікати пішки.

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