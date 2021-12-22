Чи безпечні наші школи? Навчальні заклади місто перевірить на захищеність від сторонніх людей. Усе через ситуацію із чоловіком, який перевдягнувся в жінку і намагався розбестити другокласницю. Аеромедична евакуація в дії. До Львова гелікоптером доставили з Ужгорода наймолодшого пацієнта , який потребував меддопомоги. Львівські активісти вимагають демонтувати останню радянську символіку у місті. Про це розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

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Станом на 22 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 98 621 (+64 за попередню добу).

«Львівгазу» затвердили тариф на доставку газу у 2022 році

Оператор газорозподільних мереж ПАТ «Львівгаз» підвищить тариф на доставку газу у 2022 році лише на 1 копійку.

18-річний львів’янин зі зброєю вимагав гроші у двох школярів

У патрульній поліції не повідомляють учнями якої школи є підлітки. Відомо, що виклик відбувся на вул. Степана Бандери, 1.

Де шукати найближче укриття у Львові

Інтерактивна карта на випадок надзвичайних ситуацій.

«ДІЯ» чи безнадія: чи всі отримають свою «ковідну тисячу»?

Чому не варто поспішати витрачати державну допомогу і як бути пенсіонерам.

Двоє депутатів оголосили збір коштів для викупу стадіону «Торпедо»

Сергій Івах та Віталій Свіщов створили благодійний фонд, що уклав договір купівлі-продажу стадіону із банком «Львів».

У четвер 32 вулиці Львова протягом дня будуть без світла

Публікуємо перелік адрес, де 23 грудня не буде світла.

Львівську дитячу лікарню визнано однією з найкращих в Україні

Окрім львівської дитячої лікарні такі відзнаки отримали ще три дитячі лікарні України.

Поліція оголосила в розшук зниклу в Пустомитах 16-річну школярку

Дівчина 20 грудня пішла до школи і більше додому не повернулася.

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