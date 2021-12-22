Головні новини Львова за 22 грудня
Швидкі новини для найбільш заклопотаних
Чи безпечні наші школи? Навчальні заклади місто перевірить на захищеність від сторонніх людей. Усе через ситуацію із чоловіком, який перевдягнувся в жінку і намагався розбестити другокласницю. Аеромедична евакуація в дії. До Львова гелікоптером доставили з Ужгорода наймолодшого пацієнта , який потребував меддопомоги. Львівські активісти вимагають демонтувати останню радянську символіку у місті. Про це розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.
Станом на 22 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 98 621 (+64 за попередню добу).
«Львівгазу» затвердили тариф на доставку газу у 2022 році
Оператор газорозподільних мереж ПАТ «Львівгаз» підвищить тариф на доставку газу у 2022 році лише на 1 копійку.
18-річний львів’янин зі зброєю вимагав гроші у двох школярів
У патрульній поліції не повідомляють учнями якої школи є підлітки. Відомо, що виклик відбувся на вул. Степана Бандери, 1.
Де шукати найближче укриття у Львові
Інтерактивна карта на випадок надзвичайних ситуацій.
«ДІЯ» чи безнадія: чи всі отримають свою «ковідну тисячу»?
Чому не варто поспішати витрачати державну допомогу і як бути пенсіонерам.
Двоє депутатів оголосили збір коштів для викупу стадіону «Торпедо»
Сергій Івах та Віталій Свіщов створили благодійний фонд, що уклав договір купівлі-продажу стадіону із банком «Львів».
У четвер 32 вулиці Львова протягом дня будуть без світла
Публікуємо перелік адрес, де 23 грудня не буде світла.
Львівську дитячу лікарню визнано однією з найкращих в Україні
Окрім львівської дитячої лікарні такі відзнаки отримали ще три дитячі лікарні України.
Поліція оголосила в розшук зниклу в Пустомитах 16-річну школярку
Дівчина 20 грудня пішла до школи і більше додому не повернулася.
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