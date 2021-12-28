За останню добу у Львові жодної смерті від коронавірусу. Що з ковідом у нашому місті – у випуску. Скільки коштує відсвяткувати Новий рік? Зібрали для вас прейскурант найпопулярніших страв. Святкова благодійність. Вертеп «Авантюра» збирає гроші для хворої дитини. Як приєднатися до такої доброї і різдвяної справи – розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

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Станом на 28 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 99 148 (+35 за попередню добу).

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