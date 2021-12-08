Сезон розтягнень, забоїв і навіть переломів. Ожеледиця вкладає все більше львів'ян на лікарняні ноші. Ми підготували для вас серію ексклюзивних матеріалів як вакцинація рятує життя. І сьогодні розповімо, чому людям старшого віку треба щепитись від ковіду. І маємо цікавий анонс для всіх кіноманів. На великі екрани виходить перше українське кіно про змішані бойові мистецтва. Про це розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

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Станом на 8 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 97 042 (+131 за попередню добу).

У Львові обрали переможниць конкурсу краси пишних форм

За перемогу у конкурсі змагалися 12 учасниць з різних міст західної України, а головні титули дістались 27-річній мешканці Рівного та 36-річний львівській бізнес-вумен.

Керівником Львівської митниці призначили 32-річного Данііла Меньшикова

Останні чотири місяці Данііл Меньшиков очолював Черкаську митницю.

Зниклу під час прогулянки з собакою львів’янку знайшли в Стрию

Марія Дергабузова пояснила, що приїхала у Стрий до знайомих. Вона сказала поліцейським, що з нею усе гаразд і жодної допомоги вона не потребує.

У четвер 23 вулиці Львова протягом дня будуть без світла

Публікуємо перелік адрес, де протягом 9 грудня не буде світла.

Для 5-місячного немовляти терміново збирають гроші на пересадку печінки

Для п’ятимісячного малюка з Нового Роздолу Віталіка Головченка треба терміново до кінця року назбирати 150 тис. євро.

Заборона поліетилену: як тепер носити продукти з магазинів?

Із 10 грудня одноразові пластикові пакети продаватимуть за ціною від 2 до 3 гривень за штуку.

У Львові розпочали видачу пільгових транспортних карток

Видачу розпочали з Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій.

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