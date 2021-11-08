Почали цей тиждень з нових обмежень. Кого віднині відсторонюють від праці без вакцинації. Львівські дигери б'ють на сполох. У Полтві прорвало магістральний водопровід. У міськводоканалі натомість заперечили можливість забруднення з каналізації. Якщо у вас є старий ноутбук чи комп'ютер - не поспішайте його списувати. Волонтери саме збирають таку техніку для дистанційного навчання у потребуючих сім'ях. Про це розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

+381

Станом на 8 листопада кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 89 848 (+381 за попередню добу).

42-річна львів’янка перемогла на світовому конкурсі краси

Львів’янка Олена Мороз перемогла на світовому конкурсі краси Woman of the Universe-2021, що проходив у столиці Болгарії – Софії.

Мати Ілона Маска одягнула вишиванку львівської дизайнерки

Авторкою вбрання, яке обрала Мей Маск, є 36-річна Юлія Магдич зі Львова.

СБУ оголосила першу підозру у справі крадіжки землі на 20 млн грн у Брюховичах

Начальнику квартирно-експлуатаційного відділу Львова Міноборони оголосили про підозру у незаконному заволодінні 1,5 га землі.

Суд оштрафував львівського пенсіонера за продаж георгіївської стрічки

Випадок трапився на блошиному ринку біля пам’ятника Івану Федорову на вул. Підвальній, де продають здебільшого стару літературу.

Львівські «Карпати» розгромили «Рубікон» та очолили Другу лігу

Львів’яни зрівнялися за кількістю очок із «Лівим берегом».

У вівторок понад 50 вулиць Львова впродовж дня будуть без світла

У вівторок, 9 листопада, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 52 вулицях Львова. Публікуємо перелік адрес, де протягом дня не буде світла.

17 невакцинованих чиновників відсторонили від роботи на Львівщині

З 8 листопада роботодавці отримали право відстороняти від роботи без збереження заробітної плати тих співробітників, які досі не вакцинувалися.

Центри вакцинації у Львові оприлюднили графік роботи на тиждень

У Львові одну дозу вакцини отримали майже 60% мешканців міста, дві дози - близько 40%.

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