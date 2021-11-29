Скандал з вечіркою в день жалоби має продовження, найкращі львівські ресторани та відкриття резиденцій Миколая. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за понеділок, 29 листопада.

+ 88

Станом на 29 листопада кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 95 643 (+88 за попередню добу).

Найбільша лікарня Львова збудує вертолітний майданчик за 19,5 млн грн

Біля Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова збудують перший у місті вертолітний майданчик, куди зможе приземлятися вертоліт для евакуації тяжких хворих. Будівництво майданчика коштуватиме 19,5 млн грн. Майданчик для посадки гелікоптера будуватимуть біля реанімаційного та діагностичного відділень лікарні швидкої допомоги, де є КТ і МРТ, а також усі види досліджень.

Чотири львівські ресторани визнали найкращими в Україні

У Києві нагородили переможців щорічної престижної ресторанної премії «Сіль». Цього року за перемогу у 17 номінаціях змагалось 145 закладів з 22 міст України. Серед переможців, яким вручили мідні сковорідки, є чотири ресторани зі Львова та області.

«Ми такі обурені, що ви собі просто не уявляєте»

Як відреагували на вечірку блогерів у Будинку вчених, поліції і мерії.

Українські компанії відмовляються від співпраці зі скандальними інста-блогерами

Низка відомих українських компаній і брендів відмовились від співпраці з блогерами, які брали участь у львівській вечірці в національний день жалоби – День пам'яті жертв Голодоморів. Про припинення комерційної співпраці уже заявили мережа гіпермаркетів Metro, Нова Пошта, Фокстрот, Pepsі, Rozetka, Київстар, Jysk Ukraine, Lovare, бренд Andreas Moskin.

У Мінфіні розповіли, як зростатимуть пенсії українців у 2022 році

На сайті Міністерства фінансів оприлюднили план підвищення пенсійних виплат для українців у 2022 році. Пенсії для українців зростатимуть поступово упродовж року. Це пов’язано з ростом мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.

У Львові розпочинають роботу дві резиденції святого Миколая

У Львові цьогоріч буде діяти декілька резиденцій святого Миколая. Резиденція на Знесінні почне працювати вже 3 грудня. Ще одна, у Парку культури та відпочинку, відчинить свої двері 4 грудня та працюватиме аж до 4 січня. У Музеї народної архітектури і побуту у Львові ім. Шептицького (Шевченківський гай) хатинка святого Миколая працюватиме з 16 по 19 грудня.

Львівський художник Євген Равський випустив військові різдвяні листівки​

Відомий львівський художник Євген Равський намалював кілька різдвяних листівок у мілітарному стилі, де персонажі традиційного різдяного вертепу одягнуті у військову уніформу та озброєні.

У Львові з'явилися пункти прийому протермінованих медпрепаратів

Від понеділка, 29 листопада, львів’яни можуть здати протерміновані ліки у 6 стаціонарних точок. На утилізацію просять приносити навіть порожні блістери, без таблеток. Ліки також збиратимуть і в екобусах.

У вівторок протягом дня не буде води у трьох районах Львова

У вівторок, 30 листопада, протягом дня без водопостачання будуть вулиці Шевченківського, Залізничного і Франківського районів Львова. Це пов’язано з перепідключенням новозбудованих ділянок водопроводу на вул. Шевченка - Юнаківа.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter