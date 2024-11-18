Mitsubishi Pajero Sport 2.4 TD AT Instyle 2024 року

Комунальне підприємство «Благоустрій» Слов'янської міської ради на Донеччині уклало угоду з приватним підприємством «Талисман» про купівлю легкового автомобіля за 2,06 млн грн. Цю угоду комунальники уклали 4 листопада за результатами тендеру в системі електронних торгів Prozorro, повідомило видання «Наші гроші» в понеділок, 18 листопада.

Згідно з умовами договорову, до 29 листопада в місто Слов’янськ, що постійно перебуває під обстрілами, поставлять новий повнопривідний рамний позашляховик Mitsubishi FL Pajero Sport 2.4 TD AT Instyle 2024 року випуску. Кросовер має дизельний двигун об’ємом 2,4 тис. см3 і потужністю 181 кінська сила. Підприємство, яким керує Андрій Кішкін, купує автомобіль за власні гроші. Гарантія на нього має становити три роки або 100 тис. км пробігу.

«Автомобіль кольору “білий перламутр” у нижчій комплектації Instyle має різні системи безпеки та подушки безпеки, камеру заднього огляду, передній та задній парктроніки, клімат-контроль, круїз-контроль, підігрів передніх сидінь, багатофункціональне кермо, мультимедійну систему із сенсорним дисплеєм. Салон оздоблено комбінованою шкірою», – ідеться в матеріалі.

Зазначається, що модель Mitsubishi Pajero Sport існує у двох версіях: Instyle та Ultimate. Комунальники обрали дешевшу комплектацію Instyle без іонізації повітря, захисту сидінь від нагрівання під сонцем, чорних дисків та дистанційного керування окремими функціями зі смартфона. У салонах автомобіль у такій комплектації коштує 2,03 млн грн.

Договір за результатами тендеру в системі електронних торгів Prozorro укладений з єдиним учасником торгів – приватним підприємством «Талисман» з Краматорська. Керівницею фірми є Неллі Вечірко, а власником – Віталій Гордієнко. Окрім згаданої фірми, Гордієнко також володіє ще вісьмома компаніями під брендом «Талисман». У 2024 році ці компанії уклали договорів з розпорядниками бюджету на поставку, ремонт і техобслуговування техніки вартістю 103,75 млн грн. Починаючи з 2016 року «Талисман» уклав тендерів на 201,98 млн грн, переважно в Донецькій області.

Зі слів начальника Слов’янської МВА Вадима Ляха, наразі в місті проживає дещо більше ніж 50 тис. мешканців. Слов’янськ перебуває під постійними обстрілами, які нерідко призводять до проблем з водо- та електропостачанням. Евакуація з міста відбувається на постійній основі.