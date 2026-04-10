Говорячи про традиційний великодній хліб, українцям точно не варто вживати слово «куліч»

На Великдень українці печуть традиційний хліб, який є окрасою святкового столу. «Паска», «Пасха» чи «куліч» – як тільки не називають цю випічку. Розберімось, як правильно говорити українською мовою.

Говорячи про традиційний великодній хліб, українцям точно не варто вживати слово «куліч» («кулич») – це калька з російської, яка українській мові геть не притаманна.

«Звісно, правильно говорити "паска". Слова "куліч" навіть немає в українській мові, воно російське. Деякі його тягнуть, але навіщо нам його тягнути, якщо є своє?», – розповіла професорка і докторка філологічних наук Лариса Масенко виданню Oboz.ua.

«Пасха» – це назва єврейського свята, слово походить від назви старозаповітного свята Песах, яке святкують юдеї в памʼять про звільнення від єгипетського полону.

«Паска» – це солодкий хліб, який випікають до святкування Великодня.

Якщо ж ви їстимете на Великдень «панетоне», то пам’ятайте, що це традиційна святкова італійська випічка, яку печуть на Різдво.

