На Буковині запрацював мобільний застосунок eSvitlo із графіками погодинних знеструмлень
Додаток доступний лише для жителів Чернівецької області
На Буковині запрацював мобільний застосунок eSvitlo із графіками погодинних знеструмлень. Додаток доступний лише для жителів Чернівецької області. За допомогою цього додатка можна дізнатися лише про відключення електрики. Планові чи аварійні графіки у цьому застосунку не публікуватимуть.
Про те, що в Чернівецькій області запустили спеціальний додаток, який інформуватиме про погодинні відключення електрики повідомили в АТ «Чернівціобленерго».
Застосунок працює тільки для мешканців Чернівецької області. Офіційний ресурс eSvitlo.cv інформуватиме лише про відключення за графіками погодинних відключень. «Цю мобільну версію ми розробили спільно з ТОВ “Інтер Код”. Наразі опція пройшла тестування та успішну перевірку. Задіяли обидві мобільні платформи, тож для кожної операційної системи працює своє робоче посилання», – повідомляють в обленерго.
Завантажити застосунок можна за посиланням для Android та для iOS. В додатку споживач може просто вибрати номер своєї групи ГПВ за адресою помешкання, офісу чи інших обʼєктів споживання. Також є можливість додати декілька груп, а оновлення графіку відбувається оперативно залежно від ситуації, що склалася в енергосистемі України та відповідно команди диспетчера Укренерго.