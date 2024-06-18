На Буковині запрацював мобільний застосунок eSvitlo із графіками погодинних знеструмлень. Додаток доступний лише для жителів Чернівецької області. За допомогою цього додатка можна дізнатися лише про відключення електрики. Планові чи аварійні графіки у цьому застосунку не публікуватимуть.

Про те, що в Чернівецькій області запустили спеціальний додаток, який інформуватиме про погодинні відключення електрики повідомили в АТ «Чернівціобленерго».

Застосунок працює тільки для мешканців Чернівецької області. Офіційний ресурс eSvitlo.cv інформуватиме лише про відключення за графіками погодинних відключень. «Цю мобільну версію ми розробили спільно з ТОВ “Інтер Код”. Наразі опція пройшла тестування та успішну перевірку. Задіяли обидві мобільні платформи, тож для кожної операційної системи працює своє робоче посилання», – повідомляють в обленерго.

Завантажити застосунок можна за посиланням для Android та для iOS. В додатку споживач може просто вибрати номер своєї групи ГПВ за адресою помешкання, офісу чи інших обʼєктів споживання. Також є можливість додати декілька груп, а оновлення графіку відбувається оперативно залежно від ситуації, що склалася в енергосистемі України та відповідно команди диспетчера Укренерго.