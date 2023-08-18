Поки військовослужбовці працювали будівельниками, їм нараховувалась заробітна плата за військову службу

На Одещині військові за наказом заступника командира батальйону майже рік будували його приватне помешкання, отримуючи за це зарплатню, як за виконання службових обов’язків. Про це 18 серпня повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань.

За інформацією слідства, з серпня минулого року заступник командира військової частини дав вказівку бійцям замість виконання своїх обов’язків з оборони та захисту України, будувати для нього маєток під Одесою.

Поки військовослужбовці працювали будівельниками, їм нараховувалась заробітна плата за військову службу. Збитки від таких дій сягнули понад 2 млн грн.

Правоохоронці затримали офіцера, який наказав підлеглим будувати маєток

Заступнику командира повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та перевищенні службових повноважень (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 426-1 КК України). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.