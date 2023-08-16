Правоохоронці затримали лідерів та учасників злочинного угруповання

На Житомирщині затримали ватажків та учасників злочинного угруповання, які вимагали у військовослужбовця 190 тис. грн неіснуючого боргу. Про це 16 серпня повідомила прес-служба СБУ.

За даними слідства, бандою керували двоє «кримінальних авторитетів». До її складу входили жителі Коростишівської міської ОТГ віком 22-35 років. Силою та погрозами учасники банди примушували мешканців регіону сплачувати їм гроші. Для залякування потерпілих навіть облаштували кілька катівень у Коростишеві.

В одного з потерпілого – військовослужбовця з Житомира – учасники злочинного угруповання вимагали 190 тис. грн неіснуючого боргу. Спочатку назвали меншу суму, а при зустрічах щоразу додавали відсотки. У разі відмови сплатити зловмисникам гроші, ті погрожували покалічити, а потім вбити вагітну дружину військовослужбовця. Коли грошей не отримали, доставили військового за місцем проживання одного з учасників групи. Завдали йому численних побоїв із застосуванням спортивного знаряддя.

До складу затриманої банди входило восьмеро мешканців Житомирщини

Для знешкодження діяльності угруповання та затримання його учасників правоохоронці провели спецоперацію. В результаті затримали 8 осіб – лідерів та активних учасників організованої злочинної групи, під час передачі їм чергового «траншу».

Окрім того, за місцями проживання та автівках фігурантів вилучили понад 100 тис. грн, майже 6 тис. євро, зброю, наркотичні речовини, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи інші речі, що мають значення для досудового розслідування. Вісьмом учасникам угруповання повідомлено про підозри, залежно від ролі та участі у злочинній діяльності.