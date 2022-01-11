Силам спеціальних операцій ЗСУ пропонують надати розвідувальні повноваження. Відповідний законопроект №6486 зареєстрований для розгляду у Верховній Раді.

Ініціатор законопроекту – нардеп від «Слуги народу», представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський. Він пропонує розширити повноваження Сил спеціальних операцій для здійснення спеціальної розвідки для проведення спецоперацій та організації руху опору. Як уточнює АрміяInform, наразі правом на її здійснення володіють Служба зовнішньої розвідки, Головне управління розвідки Міноборони, ДПСУ та СБУ.

У пояснювальній записці йдеться, що цей документ також відкриє можливість для здійснення Силами спеціальних операцій розвідувальних та контррозвідувальних дій на окупованих територіях для організації відсічі збройній агресії російських окупаційних військ.

Нагадаємо, що Верховна Рада схвалила створення Сил територіальної оборони та збільшення чисельності особового складу ЗСУ на 11 тисяч людей ще в липні 2021 року. Передбачається, що 10 тисяч із них будуть у складі тероборони, а тисяча – у складі руху опору. Детальніше про національний спротив, територіальну оборону та рух опору читайте в матеріалі ZAXID.NET «Узаконене підпілля».

Ймовірність нового вторгнення Росії в Україну: що відомо

Росія зосередила навколо України групи військ чисельністю понад 100 тисяч і продовжує стягувати війська. Західні ЗМІ повідомляють, що в масштабному вторгненні можуть брати участь до 175 тис. російських військових. Також Росія посилює угруповання бойовиків «ДНР» і «ЛНР».

У разі вторгнення в Україну, Росії загрожують масштабні санкції, аж до відключення від платіжної системи SWIFT та обмеження ввезення в цю країну смартфонів і запчастин до літаків. Про підготовку жорстких санкцій проти Росії також заявив Євросоюз.

Росія вимагає гарантії від НАТО щодо нерозширення на схід Європи і, відповідно, щодо невключення до складу Альянсу України. Натомість США дотримуються позиції, що Україна сама повинна обирати, з ким себе асоціювати. Перемовини між США, НАТО і Росією з цього питання пройдуть 10 і 12 січня.

Попередньо, за інформацією розвідки, напад Росії на Україну може статися наприкінці січня або на початку лютого. Карту ймовірного нападу раніше опублікували іноземні ЗМІ.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявляв, що атака, ймовірно, включатиме авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки з подальшими десантними ударами на сході, десантними нападами в Одесі та Маріуполі та меншим вторгненням через Білорусь. Водночас американські ЗМІ з посиланням на дані розвідки повідомляють, що Росія може почати новий напад на Україну з Азовського моря.