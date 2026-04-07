У пісні Макса Барських «Замало» слухачі помітили кальку з російської мови

Помилки на письмі чи під час розмов допускає чимало українців, зірки не є винятком. У пісні Макса Барських «Замало» слухачі помітили кальку з російської мови, а мовознавиця пояснила, як говорити правильно.

У рубриці «Главкому» «Мовне питання» одна із читачок спитала мовознавицю Ольгу Васильєву, чи можна «сумувати по комусь». Як приклад, читачка навела слова із пісні Макса Барських «Замало», який співає:

«Я хочу більше

Трошки більше світлих днів

Я хочу ближче

Я сумую по тобі

І це не дивно

Маю сильні почуття

Та ми на відстані мов небо і земля...»

Мовознавиця відповіла, що сумують через щось і за кимось, а не по комусь, також можна й скучати за кимось. У випадку з піснею Макса Барських помилка саме в дієслівному керуванні: не «по кому», а «за ким».

