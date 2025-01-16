За свій рахунок орендар також проведе оновлення споруди та поля

Тернопільська міська рада передала міський стадіон імені Романа Шухевича в оренду на 15 років. Право на оренду футбольного поля та допоміжних споруд на трираундовому англійському аукціоні отримало ТОВ «Тернопільський професійний футбольний клуб "Нива"». За договором стадіон стане домашньою ареною ФК «Нива» та отримає масштабну реконструкцію на суму не менше 100 млн грн.

Виконком Тернопільської міськради 15 січня затвердив протокол електронного аукціону щодо передачі в оренду стадіона приватному підприємству, яке є теперішнім власником футбольного клубу «Нива». За повідомленням пресслужби Тернопільської міськради, спортивну споруду передадуть в оренду на термін 15 років.

За даними Prozorro.Продажі аукціон з оренди міського стадіону оголосили 27 грудня 2024 року. Початкова вартість оренди складала 133 303 грн. Торги відбувалися за системою трираундового англійського аукціону. Свою заявку зареєструвало лише одне підприємство – це ТОВ «Тернопільський професійний футбольний клуб "Нива"» і запропонувало ціну – 134, 6 тис. грн за місяць оренди. 6 січня за результатами аукціону перемогу здобуло саме це підприємство.

Загалом щорічно міський бюджет за оренду стадіону отримуватиме понад 1 млн 615 тис. грн. В міські раді зазначили, що передача стадіону в оренду дозволить місту зекономити значно більше, адже лише близько 2,5 млн грн щорічно місто витрачає на його утримання. Окрім того, орендар зобов’язався не лише належно утримувати стадіон, але й оновити поля та споруди, що навколо нього.

«Орендар зобов’язався протягом перших п’яти років здійснити будівельно-ремонтні роботи на суму не менше 100 млн грн для розвитку спортивної інфраструктури стадіону. Це суттєво покращить стан футбольного поля, бігових доріжок, споруди, зробивши її сучасним спортивним об’єктом, що відповідатиме всім стандартам для проведення змагань різних рівнів», – йдеться в повідомленні Тернопільської міськради.

Зокрема йдеться даними Prozorro.Продажі йдеться про поточні та капітальні ремонти різних приміщень стадіону. Загалом площа приміщень комунального підприємства «Тернопільський міський стадіон» становить 2826,9 м2.

Окрім того, за умовами аукціону новий орендар мав зберегти безкоштовне розміщення балансоутримувача – КП «Тернопільський міський стадіон» та КП «Парк Загребелля». Також особливі умови договору передбачають можливість безкоштовно використовувати стадіону для проведення спортивних, культурно-масових заходів, навчально-тренувального процесу та змагань, організованих міською радою або державними органами.

За даними тернопільського видання «Перший онлайн» ФК «Нива» належить львівському підприємцю Роману Михайліву, власнику розформованого ФК «Львів».