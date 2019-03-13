У лісах Львівщини побільшало червонокнижних зубрів

Кількість зубрів збільшилася на 17 голів

У мисливських угіддях Львівщини провели зимовий облік чисельності мисливських і червонокнижних видів звірів та птахів (відповідно до наказу Державного агентства лісових ресурсів України від 3 січня 2018, № 03-16/30-18). Як повідомили у прес-службі ЛОДА, у порівнянні з 2018 роком збільшилась кількість таких видів: зубр – на 17 голів, лось – на 24 голови, козуля – на 446 голів, заєць русак – на 518 голів. Проте кількість деяких видів зменшилась, а саме: кабан – на 685 голів, олень європейський – на 26 голів, куниця лісова – на 113 голів.

Станом на 2019 рік у Львівській області налічується: зубр – 101 голова, лань – 98 голів, лось – 100 голів, олень європейський – 1759 голів, олень плямистий – 49 голів, козуля – 16294 голови, кабан – 3834 голови, заєць русак – 47594 голови, білка – 6306 голів, ондатра – 4826 голів, бобер – 2662 голови, лисиця – 3022 голови, вовк – 163 голови, єнотовидний собака – 109 голів, ведмідь – 72 голови, норка вільна – 20 голів, борсук – 1464 голови, видра – 1240 голів, куниця лісова – 3842 голови, куниця кам’яна – 30 голів, тхір – 1296 голів, кіт лісовий – 68 голів, рись – 89 голів, горностай – 611 голів.

Як повідомив ZAXID.NET директор департаменту екології та природних ресурсів ЛОДА Руслан Гречаник, кількість зубрів у Львівській області є найбільшою в Україні. Зараз у національному природному парку «Сколівські Бескиди» проживає 34 особини зубра, ще 67 живуть на території ДП «Мисливське господарство "Стир"» на Бродівщині. До слова, цьогоріч на розвиток парку «Сколівські Бескиди» та господарства «Стир» з обласного бюджету виділили 100 тис. грн та 350 тис. грн відповідно.

До слова, у 2019 році заплановано переселення частини зубрів із Львівщини на Київщину та Черкащину. А у Сокальському районі для зубрів планують створити нове вольєрне господарство.

Зазначимо, що зубр занесений до Червоної книги України, як рідкісний вид, що перебуває на межі вимирання. На сайті Червоної книги сказано, що станом на 2008 рік в Україні налічували всього близько 200 особин цього виду. На Львівщину зубрів завезли у 2009 у межах програми з відродження цих тварин. Тоді із Австрії привезли 11 зубрів.