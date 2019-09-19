У Львові на площі Ринок створять комунальний мистецький простір

На пл. Ринок, 42 створять мистецький простір

Депутати ЛМР передали в оренду понад 400 квадратних метрів нежитлових приміщень для створення мистецького простору. У четвер, 19 вересня, депутати підтримали передачу управлінню культури департаменту розвитку ЛМР в оренду нежитлових приміщень на пл. Ринок, 42 для створення там мистецького простору. «За» проголосувало 47 депутатів. Про це повідомили у прес-службі ЛМР.

Нагадаємо, це питання вже кілька разів виносили на сесію міської ради, проте депутати відмовлялися голосувати за надання цього приміщення під об’єкт культури. За словами директорки департаменту розвитку мерії Наталії Бунди, ідея створення мистецького центру належить не управлінню культури, а митцям, художникам, літераторам, які тривалий час зверталися з проханням створити муніципальний мистецький простір у Львові.

Ідея створення мистецького центру належить митцям, художникам та літераторам

«Це питання вже двічі виносилося на сесію міської ради, але безуспішно. Ми продовжували відстоювати це рішення, зважаючи на локацію у центрі міста, зважаючи на потрібний баланс між культурою і готельно-ресторанним бізнесом, зважаючи на те, що культура має бути ближче до людей. Ці приміщення це 413 м2, які мають стати мистецьким простором. Звісно, що це приміщення не було спеціально збудоване під виставковий центр чи щось схоже, але воно може стати муніципальним мистецьким середовищем, якого дуже потребує Львів»,— сказала директорка департаменту розвитку Наталія Бунда.

До слова, діячі культурних середовищ Львова зустрілися з головами фракцій Львівської міської ради, аби переконати їх підтримати на сесії питання про передачу міському управлінню культури приміщення на площі Ринок, 42 для створення там мистецького простору.