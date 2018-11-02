Україна може втратити на користь Польщі близько 5 тис. га через ерозію берегів

У міністерстві фінансів та міністерстві екології про проблему знаю, але заходів не вживають через брак коштів

Через недостатнє фінансування укріплення прикордонних берегів річки Західний Буг у Волинській області, Україна може втратити на користь сусідньої Польщі близько п’яти тисяч гектарів земель загальною вартістю понад 862 млн грн. Про це йдеться в офіційному звіті Державної аудиторської служби, яка провела перевірку роботи Держводагентсва з січня 2015 року по квітень 2018 року, повідомляє «Економічна правда».

Аналогічна загроза втрати територій на користь інших держав існує на транскордонних ділянках річок Тиса, Дністер, Сож, Прут, Сучава та інших на території Вінницької, Закарпатської, Чернівецької та Чернігівської областей. Загальна вартість потрібних робіт сягає близько 2 млрд грн.

Аудитори наголошують, що Міністерство фінансів та Міністерство екології знають про проблему, але протягом 2015-17 років гроші на берегові роботи не виділяли з бюджету.

Також Держводагентство через недостатнє фінансування не має правовстановлюючих документів на земельні ділянки, що може призвести до їхньої втрати. Лише 44,9 тис. га із 151 тис. га, тобто 30% землі, оформлено офіційно.