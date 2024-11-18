В Одесі викрили продаж контрафактних електроінструментів

В Одесі детективи Бюро економічної безпеки викрили злочинну групу, яка продавала підроблені електроінструменти. Про це повідомили в БЕБ у понеділок, 18 листопада.

Як встановило слідство, підозрювані купували дешеві китайські товари, які ззовні схожі на оригінал. Після цього клеїли на них брендовані наліпки та продавали за завищеною ціною.

Детективи провели 12 санкціонованих обшуків в місцях зберігання та продажу фальсифікованих товарів на одному із найбільших промтоварних ринків Одеси. Правоохоронці вилучили понад 2000 підроблених електроінструментів і приладів на суму майже 14,4 млн грн.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 229 КК України (незаконне використання знака для товарів та послуг). Триває досудове розслідування.