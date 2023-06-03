Власниця квартири казала орендарям, що потрібно буде з'їхати в середині червня, однак вже 1 червня прийшла їх виселяти

Днями у соцмережах ширилося відео конфлікту між власницею квартири та орендарями, які є військовими. Інцидент трапився у Городку, що поблизу Львова. На опублікованому відео видно і чути, як власниця квартири поводиться агресивно, називає орендарів злодіями та лається. ZAXID.NET дізнався деталі конфліктної ситуації і з’ясував, що її вже владнали.

Інцидент трапився у четвер, 1 червня, у Городку, що поблизу Львова. Деталі ZAXID.NET розповів один із орендарів квартири Антон Білоруський, якого разом із батьком та братом з Одеси відрядили на Львівщину по службі ще взимку. Однак квартиру в Городку вони зняли лише півтора місяці тому, коли до Антона Білоруського приїхала дружина. До цього жили в військовому гуртожитку. Конкретних строків оренди не обговорювали, оскільки є військовослужбовцями і в будь-який момент їх можуть відрядити в інше місце.

Власниця квартири, прізвище та ім'я якої військові відмовилися називати, казала орендарям, що потрібно буде з'їхати в середині червня, однак вже 1 червня прийшла їх виселяти, обґрунтовуючи це сімейними проблемами, мовляв, їй потрібна квартира. З власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що власницею квартири є Мирослава Мацан.

«Вона попередила 25 травня, що потрібно буде з'їхати 12 червня. А потім 1 червня у неї щось змінилося і вона прийшла нас виселяти», – розповів Антон Білоруський.

Жінка розізлилася після того, як орендарі відмовилися виходити з квартири, допоки їм не повернуть гроші. Вони заплатили 20 тис. грн за два місці наперед. Відео інциденту опублікувала у Tik Tok дружина Антона Білоруського Ольга. А зняв конфлікт його батько. Як видно із оприлюдненого відео жінка поводилася дуже агресивно. При цьому військові реагували спокійно.

«Я в своїй хаті, роблю, що хочу. А ти прийшов злодій, розумієш,, злодій? Сідай я сказала, бо я тебе при*бу зараз. Я – в своїй хаті, а ти прийшов злодій. Ти мені не упрікай. Ну Наталю, ти видиш, яке би*ло? Ти видиш, яке би*ло, Наталю? Ну то піз*ець, ти розумієш? Нагле, нагле. Я зараз візьму вазу, пізд*ну по голові, і буде видно. Я тобі як закрию, бл*дь, ти зараз балконом вилізеш. Я тобі дам гроші, ти гроші кур*а заплатив, ти видів хоч гроші, бл*дь? Ну то піз*ець, Наталю. Що я це взяла, кур*а, дибілів?», – говорить жінка на відео час від часу до військових і до співрозмовниці по телефону.

Відразу після цього інциденту військові написали заяву у поліцію.

Антон Білоруський розповів, що в трикімнатній квартирі проживали п’ятеро людей. Він з дружиною, його тато з мамою та брат. Усі чоловіки – військовослужбовці. У квартирі сім'я проживала місяць та два тижні.

«Я, мій тато та брат служимо у прикордонних військах, номер частини розголошувати не можу. Ми з Одеси, моя дружина з Рівного. До війни я та тато працювали в Європі. Одразу після початку війни повернулися для захисту нашої держави. Поки нашу частину прикомандирували до Львова, ми винаймаємо тут квартиру», – розповів Антон Білоруський.

Також Антон Білоруський повідомив ZAXID.NET, що після розголосу ситуацію вже владнали.

«Ситуацію владнали сьогодні, з сином цієї жінки. Дуже адекватний чоловік. Він вибачився та повернув нам гроші. Нам повернули 10 тис. грн за цілий місяць та 4 тис. грн. Так як два тижні ми прожили, а ще два – ні», –додав чоловік.

Чоловік зазначив, що заяву, яку раніше написали в поліцію, заберуть. Зараз вся сім'я живе у знайомих. Відтак мама та дружина Антона Білоруського повернуться в Одесу, а чоловік разом з братом і татом поселяться у військовому гуртожитку.