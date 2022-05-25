У приміщенні історичнох будівлі працювали редакція газети, державні установи та спортивний зал

З пам'ятки архітектури у селищі Любешів на Волині виселили офіс приватного підприємства. Як з'ясувало слідство, підприємство не мало погодження від Мінкульту на те, щоб працювати у приміщеннях келій монастиря піарів, та на укладало договір оренди.

Про рішення Господарського суду Волинської області повідомила прес-служба прокуратури у середу, 25 травня. Суд зобов'язав приватне підприємство виселитись з приміщення пам’ятки архітектури національного значення. Йдеться про келії монастиря піарів 17 століття.

«Підприємство розмістило офіс у приміщенні монастиря ХVІІ ст. у селищі Любешів без попереднього погодження Міністерством культури України факту передачі у користування приміщень пам’ятки для зайняття підприємницькою діяльністю, укладення договору оренди й сплати коштів до бюджету. Таке використання не сприяло збереженню автентичності пам’ятки, призводило до поступового втрачання нею культурної та історичної цінності», – йдеться у повідомленні.

Суд задовольнив позов прокуратури та зобов'язав приватне підприємство звільнити приміщення.

Зазначимо, що в травні 2020 року Господарський суд вже приймав рішення про виселення з цього приміщення закладу громадського харчування та кондитерського цеху. Тоді у келіях залишатись працювати редакція газети, спортивний зал та державні установи. Яке саме підприємство виселив Господарський суд, наразі не уточнюють.