В окупованих Олешка знищили російські склади з боєприпасами

В окупованих Олешках на Херсонщині вночі на 13 серпня було знищено два склади боєкомплектів російських військових. Про це повідомив речник оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.

«У тимчасово окупованих Олешках за пів ночі знищено 2 склади з БК, а також є влучання по скупченню окупантів», – зазначив Назаров, не уточняючи чим саме було завдано ударів по російських складах.

Олешки – центр Олешківської міської громади Херсонського району Херсонської області з довоєнним населенням в понад 24 тис. людей. Місто було окуповано вже в перші дні повномасштабного російського вторгнення.

Розташування окупованих Олешок на мапі Deepstate

Внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС в ніч на 6 червня 2023 року більшу частину міста було затоплено, рівень затоплень сягав 2-4 м. Російські війська перешкоджали евакуації жителів, здійснюючи обстріли території. 19 червня 2023 року Центр національного спротиву повідомив, що кількість загиблих внаслідок підриву Каховської ГЕС вже сягала понад 500 мешканців окупованих Олешок, які загинули через те, що військові РФ відмовили в евакуації тим, хто не має російського паспорта.