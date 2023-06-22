Поліція встановила дівчину, яка закликала до створення так званої «ХНР»

Харківська поліція встановила особу 14-річної дівчини, яка розклеювала проросійські плакати у центрі Харкова і склала протокол про неналежне виконання батьківських обов'язків на її маму. Про це 22 червня повідомив керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко.

Напередодні в харківських Telegram-каналах почали розповсюджувати відео і фото із соцмереж дівчини, яка закликала до створення так званої «ХНР» і ображала українських військових. Обурені харків'яни досить швидко знайшли особисті дані дівчини і передали їх правоохоронцям.

Свої листівки вона розклеювала о на площі Свободи біля намету «Все для перемоги», а також відео з проросійською символікою та позицією дівчина розміщала у соцмережах. За даними начальника слідчого управління поліції Харківщини Сергія Болвінова, слідчі провели обшук за місцем проживання дівчини, її не затримували, з нею та мамою провели бесіду.

«Вчора допитали матір дівчини. Вона стверджує, що донька раніше висловлювала лише позицію "за мир". А от про антиукраїнські настрої дитини жінка нібито не здогадувалася. Z-ролик, який зняла донька, вона побачила лише після повідомлення класного керівника, запевняє матір», –повідомив ерівник поліції Харківщини.

Через підлітковий вік дівчини відповідати за її вчинки буде мати, яку буде притягнуто до відповідальності за не виконання обовʼязків щодо виховання дітей.