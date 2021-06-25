У випуску коротко і відверто про найважливіші теми п'ятниці, 25 червня:

Фірма місцевого депутата від «Європейської солідарності» Олексія Різника забудує житлом та офісами територію біля стадіону «Україна». Дізнаємось, як нашим забудовникам вдається обходити генеральний план Львова.

Залишився тиждень скасування мораторію на продаж землі. Обговоримо, чи стануть українці заможнішими завдяки можливості купувати і продавати землю.

Футбольний клуб «Карпати» втратив професійну ліцензію і продовжить змагатися в аматорському чемпіонаті. Однак на зміну старим «Карпатам» вже з’явилися нові. З’ясуємо деталі заплутаної історії.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».

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