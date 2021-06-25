«Чорне і біле» з Андрієм Дроздою
Відверто про головні новини Львова за 25 червня
У випуску коротко і відверто про найважливіші теми п'ятниці, 25 червня:
- Фірма місцевого депутата від «Європейської солідарності» Олексія Різника забудує житлом та офісами територію біля стадіону «Україна». Дізнаємось, як нашим забудовникам вдається обходити генеральний план Львова.
- Залишився тиждень скасування мораторію на продаж землі. Обговоримо, чи стануть українці заможнішими завдяки можливості купувати і продавати землю.
- Футбольний клуб «Карпати» втратив професійну ліцензію і продовжить змагатися в аматорському чемпіонаті. Однак на зміну старим «Карпатам» вже з’явилися нові. З’ясуємо деталі заплутаної історії.
Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».
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