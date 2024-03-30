Кілька десятків мешканців не мають доступу до електроенергії, тепла і душових

У шелтері для переселенців від БО «100% життя», що на вул. Залізничній, 7 у Львові, вже третю добу немає електроенергії. Її відімкнув орендодавець – директор скандальної будівельної фірми «Ірокс» Ігор Микичак. Про це повідомляють в благодійній організації.

Також Ігор Микичак замінив замки на деяких приміщеннях і мешканці шелтеру не мають доступу до душових кімнат.

Як повідомляв ZAXID.NET, у середу, 27 березня, у Львові трапився конфлікт у шелтері для переселенців від БО «100% життя». Директор ПП «Ірокс», у якого організація орендує приміщення, Ігор Микичак увірвався в шелтер, ледь не побив консультантку та заявив про права на майно благодійної організації.

БО «100% життя» сплачує за оренду приміщень близько 65 тис. грн на місяць. Термін дії договору оренди – до 1 травня. Після цього шелтер має переїхати у власне приміщення організації. Та директор ПП «Ірокс» перешкоджає працівникам шелтеру перевозити речі – ліжка і матраци, що зараз не використовуються, він заявляє, що це його майно, хоча БО має документи на підтвердження того, що воно куплене або передане благодійниками.

Через дії Ігоря Микичака, БО «100% життя» звернулася з офіційним листом до уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінця, а також просить втрутитись в ситуацію владу Львова та області.

Додамо, що компанія «Ірокс» відома низкою будівельних скандалів у Львові. Зокрема житлові будинки на вул. Антонича – Майданна та вул. Шевченка, 418 збудували з порушенням містобудівного законодавства. А її директора Ігоря Микичака у 2018 році затримували за підозрою у шахрайстві та підробленні документів під час будівництва ЖК на Рясному, вирок у цій справі досі не винесений.