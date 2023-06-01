31 травня правоохоронці повідомили про підозри трьом учасникам схеми

На Рівненщині поліція виявила розкрадання 500 тис. грн під час ремонту покрівлі військової казарми. Як виявилось, схему організував начальник квартирно-експлуатаційного відділу та його заступник, також у ній був задіяний підрядник. Вони завищили вартість робіт, і таким чином привласнили півмільйона гривень. Наразі трьом учасникам схеми вручили підозри.

Як повідомила прес-служба спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону, схему в 2021 році розробив посадовець, який був головою тендерного комітету квартирно-експлуатаційного відділу. 40-річний чоловік також залучив до схеми свого заступника начальника відділу та директора підконтрольного підприємства, яке перемогло у тендері.

«Вказані особи внесли до сфабрикованих офіційних документів неправдиві відомості про обсяги і якість фактично виконаних підрядною організацією будівельних робіт. Встановлено, що підозрювані використали матеріали для ремонту гіршої якості, а вартість робіт завищили. Після чого із фірмою-підрядником здійснили розрахунок», – йдеться у повідомленні.

Як наслідок, розмір матеріальної шкоди, заподіяної державі, склав майже 500 тис. гривень.

Як повідомляє​ прес-служба поліції Рівненщини, у трьох підозрюваних провели обшуки, під час яких вилучили чорнову документацію, 223 тис. грн та 600 доларів.

Учасникам схеми вручили підозри за ст. 191 ККУ (привласнення майна) та ст. 366 ККУ (службове підроблення). У разі доведення вини їм загрожує від семи до 12 років ув'язнення. Також наразі вирішується питання про відсторонення підозрюваних від посад.