До списку найзабрудненіших водойм увійшло озеро Басів Кут у Рівному

Рівненський центр контролю та профілактики хвороб опублікував список з найчистіших та найзабрудненіших місць для купання Рівненщини. До списку найзабрудненіших потрапили одразу дві водойми у Здолбунові та озеро в Рівному.

Про результати досліджень Рівненський центр контролю та профілактики хвороб повідомив у п'ятницю, 16 вересня. Загалом за час купального сезону відібрали 137 проб води на санітарно-хімічні показники та 180 проб на мікробіологічні показники.

З них 41 результат не відповідав нормам за санітарно-хімічними показниками та 64 зразки не відповідали нормам за мікробіологічними показниками.

Найбільш забрудненою виявилась вода у таких місцях купання:

Озеро Басів Кут у Рівному;

Став у Здолбунові на вулиці Заводській та «Гідропарку»;

Водосховище на річці Устя (дитячий пляж) міста Здолбунів;

Річка Случ, рекреаційна зона активного відпочинку по вулиці Набережна, що в Сарнах;

Озеро «Селянське», Сарненська громада;

Став села Межиріч Острозької громади;

Злиття річок Вілія та Горинь, місто Острог;

Річка Замчисько у місті Костопіль.

Відповідно до результатів досліджень найчистішими водоймами Рівненщини у 2022 році стали:

Озеро «Біле» (село Більська Воля);

Річка Іква (Млинівське водосховище), район громадського пляжу у селищі Млинів;

Річка Стир, прибережна смуга (місце масового відпочинку) селище Зарічне;

Річка Стир (Хрінницьке водосховище, пляжі баз відпочинку «Мотор», «Маяк»);

Озеро в селі Воронки Володимирецької громади.

Наразі спеціалісти зупиняють дослідження, оскільки купальний сезон вже завершився. До них повернуться наприкінці весни 2023 року.