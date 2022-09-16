Експерти назвали найбрудніші водойми Рівненщини в 2022 році
Висновки робили на основі досліджень проб води, проведених під час купального сезону в 2022 році
Рівненський центр контролю та профілактики хвороб опублікував список з найчистіших та найзабрудненіших місць для купання Рівненщини. До списку найзабрудненіших потрапили одразу дві водойми у Здолбунові та озеро в Рівному.
Про результати досліджень Рівненський центр контролю та профілактики хвороб повідомив у п'ятницю, 16 вересня. Загалом за час купального сезону відібрали 137 проб води на санітарно-хімічні показники та 180 проб на мікробіологічні показники.
З них 41 результат не відповідав нормам за санітарно-хімічними показниками та 64 зразки не відповідали нормам за мікробіологічними показниками.
Найбільш забрудненою виявилась вода у таких місцях купання:
- Озеро Басів Кут у Рівному;
- Став у Здолбунові на вулиці Заводській та «Гідропарку»;
- Водосховище на річці Устя (дитячий пляж) міста Здолбунів;
- Річка Случ, рекреаційна зона активного відпочинку по вулиці Набережна, що в Сарнах;
- Озеро «Селянське», Сарненська громада;
- Став села Межиріч Острозької громади;
- Злиття річок Вілія та Горинь, місто Острог;
- Річка Замчисько у місті Костопіль.
Відповідно до результатів досліджень найчистішими водоймами Рівненщини у 2022 році стали:
- Озеро «Біле» (село Більська Воля);
- Річка Іква (Млинівське водосховище), район громадського пляжу у селищі Млинів;
- Річка Стир, прибережна смуга (місце масового відпочинку) селище Зарічне;
- Річка Стир (Хрінницьке водосховище, пляжі баз відпочинку «Мотор», «Маяк»);
- Озеро в селі Воронки Володимирецької громади.
Наразі спеціалісти зупиняють дослідження, оскільки купальний сезон вже завершився. До них повернуться наприкінці весни 2023 року.