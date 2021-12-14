Двох людей госпіталізували, а сам будинок, де вибухнув газ, перевіряє комісія. У якому стані постраждалі з вулиці Замарстинівської? Що стало ймовірною причиною спалаху? Та головне: як вберегти себе від такої біди – у випуску. Продовжуємо розвінчувати міфи про вакцинацію. Цього разу розкажемо, чому варто щепитися людям, які мають супутні захворювання. На площі Ринок зрізали каштан біля фонтану Діани. Про це розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

+21

Станом на 14 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 97 874 (+21 за попередню добу)

Львівський лікар потрапив у рейтинг найвпливовіших людей України

36-річний Олег Самчук запустив трансплантацію органів у Львові та доклався до запуску аеромедичної евакуації пацієнтів.

Невакцинованого пасажира маршрутки на Львівщині оштрафували на 17 тис. грн

Коли Львівщина перебувала у «червоній» карантинній зоні, Борис Дьордь їхав у маршрутці «Самбір – Мостиська» без сертифіката про вакцинацію чи негативного ПЛР-тесту.

«ЄС» не поспішає відкликати двох скандальних депутатів на Львівщині

Виключені з партії Андрій Жидачек та Микола Пущак зберегли депутатські мандати.

Львівські лікарі вперше заморозили серце пацієнта, щоб його вилікувати

Першим пацієнтом у Львові, яким пройшов лікування серця холодом, став 62-річний мешканець міста.

Дубневичі заявили про продаж свого медіахолдингу «Галичина»

Радіостанція «FM Галичина» та сайт Galnet переходять у власність львівської телекомпанії «Міст».

У середу 36 вулиць Львова протягом дня будуть без світла

Публікуємо перелік адрес, де протягом 15 грудня не буде світла.

У Львові через переохолодження померла безпритульна жінка

На вул. Кастелівка у Франківському районі Львова виявили тіло безпритульної жінки. За попередньою інформацією, 48-річна жінка замерзла.

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