Маємо збільшення кількості хворих на ковід. Чи почалася вже нова хвиля коронавірусу, як захиститися – поговоримо у випуску. У Львові попрощалися з народним артистом Євгеном Федорченком. Актор упродовж своєї кар'єри зіграв понад сотню ролей. Пригадаємо усе добре з життя знаменитого львів'янина. ЗМІ мають стати україномовними. З понеділка набуває чинності нова норма мовного закону. Про це розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

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Станом на 14 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 102 059 (+476 за попередню добу).

Блогера Заліска оштрафували за порушення карантину під час «голодної туси»

У день пам'яті жертв Голодоморів 29-річний блогер з Чернівців Олександро Заліско влаштував вечірку в честь свого дня народження.

ОККО викупив гірськолижний курорт «Захар Беркут» біля Славського

Ця угода дозволить розпочати будівництво анонсованого шість років тому масштабного гірськолижного комплексу у межах сіл Волосянка та Верхня Рожанка.

50-річний львів'янин раптово помер за кермом автомобіля

Перетнувши зустрічну смугу, автомобіль повалив дорожній знак та зупинився на тротуарі.

Поява у львівському мистецькому центрі журналу «Грішниця» спровокувала скандал

Комунальний заклад культури звинуватили у пропаганді розпусти.

У Львові попрощалися з народним артистом України Євгеном Федорченком

Поховали актора на Личаківському кладовищі.

Куди піти у Львові у вихідні 14-16 січня

Вулична вистава театру «Воскресіння», благодійний концерт, виставки Святослава Гординського, Осипа Васьківа, концерт Павла Табакова.

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